Рейтинг украинских интернет-провайдеров за 2016 год: «Укртелеком», «Киевстар» и «Воля» лидируют по количеству абонентов, «Фрегат» и «Ланет» — по интегральной оценке

Консалтинговая группа «Expert & Consulting» провела исследование украинского рынка фиксированного ШПД к сети интернет, для чего были использованы экспертные оценки специалистов компании и опрос основных участников рынка. В рейтинге участвовали десять украинских компаний, располагающих наибольшим количеством абонентов, что позволило определить не только самого крупного, но и самого «качественного» провайдера.

По мнению «Expert & Consulting», лидеры украинского рынка сфокусировались в направлении предоставления комплексных решений для максимального удовлетворения своих клиентов. Учитывая специфику рынка, все большое внимание уделяется лояльности и удержанию абонентов. Многие операторы сфокусировались на технической модернизации и точечном росте своего покрытия.

Топ-10 крупнейших ШПД-операторов Украины выглядит следующим образом:

Оператор Количество абонентов в 2016 году, тыс. чел Количество абонентов в 2015 году, тыс. чел Разница абс. Разница отн. 1 Укртелеком 1603 1626 -23 -1,4% 2 Киевстар 829 816 13 1,6% 3 Воля 670 629 41 6,5% 4 Триолан 299 287 12 4,2% 5 Фрегат 292 248 44 17,7% 6 Датагруп 231 226 5 2,2% 7 Ланет 160 142 18 12,7% 8 Vega 148 156 -8 -5,1% 9 Тенет 143 136 7 5,2% 10 Фринет (O3) 121 114 7 6,1% — Всего 4496 4380 116 2,65%

Как видим, потеряли абонентов только принадлежащие СКМ Рината Ахметова провайдеры Укртелеком и Vega, работающие преимущественно с DSL-технологиями, тогда как остальные игроки продемонстрировали рост — самый заметный у Фрегата (+17,7%) и Ланета (+12,7%).

Собственно интегральный рейтинг носит оценочный характер, общий бал является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему.

Таким образом, лидером рейтинга стала компания «Фрегат», за ней следуют «Ланет» и «Укртелеком», а замкнули первую пятерку «Триолан» и «Воля».

Согласно оценке группы «E&C», динамика доходов и абонентских баз по ключевым сегментам выглядит следующим образом. В 2016 году общий доход украинских операторов составил 8,943 млрд грн, тогда как годом ранее был зафиксирован показатель 8,350 млрд грн — годовой прирост составил 593 млн грн или 7,1%). В 2016 году суммарное количество абонентов составило 9,275 млн человек, тогда как годом ранее у ШПД-операторов насчитывалось 9,175 млн клиентов, таким образом прирост составил порядка 100 тыс. человек или 1,1%.

«Положительная динамика наблюдается у компаний, которые покупали других операторов, органический рост абонентской базы значительно замедлился. Стоимость услуг увеличилась. Лидеры рынка сфокусировались в направлении предоставления комплексных решений для максимального удовлетворения своих клиентов. Учитывая специфику рынка, все большое внимание уделяется лояльности и удержанию абонентов. Многие компании присматриваются к модернизации сети. Например, «Триолан» и другие операторы. Из-за кризиса инновационные направления, такие, как «умный дом», видеонаблюдение, отошли на второй план. Провайдеры сейчас ожидают уступок от медиагрупп хотя бы в виде дополнительных услуг – HD-вещания, бартера по рекламе…» — прокомментировал результаты изданию Mediasat управляющий партнер Expert&Consulting Анатолий Фроленков.

Источник: Expert & Consulting, Mediasat, ЛІГА.net