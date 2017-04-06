Рейтинг украинских интернет-провайдеров за 2016 год: «Укртелеком», «Киевстар» и «Воля» лидируют по количеству абонентов, «Фрегат» и «Ланет» — по интегральной оценке
Консалтинговая группа «Expert & Consulting» провела исследование украинского рынка фиксированного ШПД к сети интернет, для чего были использованы экспертные оценки специалистов компании и опрос основных участников рынка. В рейтинге участвовали десять украинских компаний, располагающих наибольшим количеством абонентов, что позволило определить не только самого крупного, но и самого «качественного» провайдера.
По мнению «Expert & Consulting», лидеры украинского рынка сфокусировались в направлении предоставления комплексных решений для максимального удовлетворения своих клиентов. Учитывая специфику рынка, все большое внимание уделяется лояльности и удержанию абонентов. Многие операторы сфокусировались на технической модернизации и точечном росте своего покрытия.
Топ-10 крупнейших ШПД-операторов Украины выглядит следующим образом:
|Оператор
|Количество абонентов в 2016 году, тыс. чел
|Количество абонентов в 2015 году, тыс. чел
|Разница абс.
|Разница отн.
|1
|Укртелеком
|1603
|1626
|-23
|-1,4%
|2
|Киевстар
|829
|816
|13
|1,6%
|3
|Воля
|670
|629
|41
|6,5%
|4
|Триолан
|299
|287
|12
|4,2%
|5
|Фрегат
|292
|248
|44
|17,7%
|6
|Датагруп
|231
|226
|5
|2,2%
|7
|Ланет
|160
|142
|18
|12,7%
|8
|Vega
|148
|156
|-8
|-5,1%
|9
|Тенет
|143
|136
|7
|5,2%
|10
|Фринет (O3)
|121
|114
|7
|6,1%
|—
|Всего
|4496
|4380
|116
|2,65%
Как видим, потеряли абонентов только принадлежащие СКМ Рината Ахметова провайдеры Укртелеком и Vega, работающие преимущественно с DSL-технологиями, тогда как остальные игроки продемонстрировали рост — самый заметный у Фрегата (+17,7%) и Ланета (+12,7%).
Собственно интегральный рейтинг носит оценочный характер, общий бал является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему.
Таким образом, лидером рейтинга стала компания «Фрегат», за ней следуют «Ланет» и «Укртелеком», а замкнули первую пятерку «Триолан» и «Воля».
Согласно оценке группы «E&C», динамика доходов и абонентских баз по ключевым сегментам выглядит следующим образом. В 2016 году общий доход украинских операторов составил 8,943 млрд грн, тогда как годом ранее был зафиксирован показатель 8,350 млрд грн — годовой прирост составил 593 млн грн или 7,1%). В 2016 году суммарное количество абонентов составило 9,275 млн человек, тогда как годом ранее у ШПД-операторов насчитывалось 9,175 млн клиентов, таким образом прирост составил порядка 100 тыс. человек или 1,1%.
«Положительная динамика наблюдается у компаний, которые покупали других операторов, органический рост абонентской базы значительно замедлился. Стоимость услуг увеличилась.
Лидеры рынка сфокусировались в направлении предоставления комплексных решений для максимального удовлетворения своих клиентов. Учитывая специфику рынка, все большое внимание уделяется лояльности и удержанию абонентов. Многие компании присматриваются к модернизации сети. Например, «Триолан» и другие операторы.
Из-за кризиса инновационные направления, такие, как «умный дом», видеонаблюдение, отошли на второй план. Провайдеры сейчас ожидают уступок от медиагрупп хотя бы в виде дополнительных услуг – HD-вещания, бартера по рекламе…» — прокомментировал результаты изданию Mediasat управляющий партнер Expert&Consulting Анатолий Фроленков.
Источник: Expert & Consulting, Mediasat, ЛІГА.net