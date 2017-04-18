Результаты теста GFXBench подтверждают предварительные спецификации безрамочного смартфона Энди Рубина

Готовящийся к дебюту полностью безрамочный смартфон компании Essential Products, основанной создателем операционной системы Android Энди Рубином, вновь напомнил о себе. Страничка с описанием технических характеристик смартфона, фигурирующего под обозначением Essential FIH-PM1, в настоящее время появилась в базе данных тестового ПО GFXBench. Считается, что за аббревиатурой FIH скрывается название Foxconn International Holdings, которая будет заниматься изготовлением смартфона.

Результаты теста GFXBench подтверждают использование в смартфоне Essential однокристальной системы Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 7.0 Nougat.

Диагональ явно указана неверно (18 дюймов, серьезно?). Предыдущие данные указывали на экран диагональю 5,5 дюйма. Разрешение экрана — 2560х1312 пикселей. То есть соотношение сторон составит 80:41, что примерно соответствует соотношению 18:9 у LG G6.

Для хранения данных предусмотрено всего 16 ГБ флэш-памяти, что выглядит несколько странно на фоне остальных характеристик и позиционирования модели в качестве смартфона класса high-end, но, наиболее вероятно, значение этого параметра, как и диагональ экрана, определено неверно. Случаи, когда ПО ошибается – нередки.

Из остального отметим камеры разрешением 13 и 8 Мп и ОС Android 7.0 Nougat.

Источник: gizmochina