Результаты теста Xiaomi Mi 5c в GeekBench позволяют оценить производительность SoC Pinecone

В конце этого месяца компания Xiaomi представит свой первый мобильный процессор, фигурирующий под названием Pinecone. Как ожидается, первым смартфоном на базе нового чипа станет модель Xiaomi Mi 5c.

В тесте GeekBench уже неоднократно были замечены результаты тестов производительности смартфона Xiaomi Mi 5c, который также фигурирует под кодовым названием Meri. Один из результатов тестов датирован сегодняшним числом, ещё парочка тестов была проведена несколькими днями ранее, и два теста проводились в октябре прошлого года. В самом свежем тесте смартфон Xiaomi Meri набрал 679 баллов для одноядерного теста и 2421 балл для многоядерного теста. Этот результат сопоставим с показателями предыдущих тестов.

Если предположить, что показатель 680/2400 является типичным для коммерческих образцов Xiaomi Mi 5c, то уже можно делать определённые выводы о производительности процессора Pinecone. В плане производительности он уступает чипу Snapdragon 625, который в тех же тестах набирает, в среднем 840/3100 баллов.

Источник: gsmarena