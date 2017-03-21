Результаты Vodafone Украина за 2016 год: дата-трафик вырос на 210%, доход от него превысил 2 млрд грн, абонентская база достигла 20,9 млн человек

Компания Vodafone Украина сообщила о финансовых и операционных результатах своей деятельности в четвертом квартале 2016 года. Доходы оператора в последнем квартале прошлого года выросли на 15,3% по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составили 2,8 млрд грн. Выручка за год достигла 11,1 млрд грн, что на 11,1% больше, чем в 2015 году.

Vodafone Украина также продемонстрировала рекордные темпы роста доходов от передачи данных – в 4 квартале 2016 года компания получила на 97% больше дата-доходов, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в прошлом году объем переданных данных в сети Vodafone Украина вырос на 210%, доход от передачи данных превысил 2 млрд грн.

Показатель OIBDA увеличился на 23,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и на 2,4% в сравнении с 3 кварталом 2016 года. Маржа OIBDA выросла до 39,5%, на 2,7 п.п. по отношению к аналогичному результату 4 квартала 2015 года.

Чистая прибыль компании также увеличилась в 4 квартале 2016 года по сравнению с результатами 3 квартала и составила 0,3 млрд грн. Количество абонентов сети Vodafone Украина на конец декабря 2016 года достигло 20,9 млн человек, то есть за год компания привлекла еще 425 тысяч абонентов.

Представители компании считают основными факторами роста Voice&Data тарифы с удачно подобранным соотношением стоимости и включенного объема услуг, в том числе пакеты 3G интернета от 100 МБ до 12 ГБ, безлимитное общение в социальных сетях, голосовые услуги, включая звонки за рубеж, а также собственные услуги оператора, такие как Vodafone TV.

Не менее важной основой для роста стало развитие 3G-сети, в которую компания инвестировала порядка 10 млрд грн за последние два года. С помощью вложенных средств компания модернизировала не только радио-часть, но и другие ключевые элементы, такие как транспортная сеть, коммутационное оборудование, ядро сети. В результате 3G сеть Vodafone Украина демонстрирует надежность даже в условиях повышенной нагрузки и готова к растущим объемам пользования не только в 3G, но и в будущих 4G-сетях.

Источник: Vodafone Украина