Ролевой экшен Final Fantasy XV выйдет на PC в начале следующего года и будет поддерживать полный набор технологий NVIDIA Gameworks [дебютный трейлер]

Во время выставки Gamescom 2017, проходящей в эти дни в Кёльне, представители издательства Square Enix уже без каких-либо намеков, а прямо заявили о выпуске компьютерной версии знаменитого консольного эксклюзива Final Fantasy XV. Говоря более конкретно, PC-версия многострадального ролевого экшена Final Fantasy XV, который более чем за десять лет разработки успел много пережить, выйдет в начале следующего года. Точная дата релиза пока не называется.

О выходе PC-версии Final Fantasy XV было объявлено в рамках презентации NVIDIA. «Зеленая» компания плотно сотрудничает со Square Enix.

Разработчик обещает поддержку полного набора технологий NVIDIA Gameworks, формат объектно-ориентированного звука Dolby Atmos, дополнительные эффекты и т.д. И надо сказать, что живьем игра выглядит очень красиво, по крайней мере, если судить по дебютному трейлеру [а фоновая музыка то какая…]. Так что с нетерпением ждем релиза.

Игра будет доступна на всех актуальных платформах цифровой дистрибуции, включая Steam и Origin. Также желающие смогут приобрести ее через магазин приложений в Windows 10.