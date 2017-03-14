«Роскосмос» объявил набор в отряд космонавтов, которые в будущем полетят к Луне
14 марта, то есть сегодня, Российская государственная корпорация «Роскосмос» начала отбирать кандидатов в отряд космонавтов. Победители конкурса станут первыми пилотами нового корабля «Федерация», который пока находится в стадии разработки, и первыми из россиян отправятся на Луну (сейчас компания нацеливается на 2030-е годы).
Перечень требований к кандидатам опубликован на сайте «Роскосмоса». Согласно им, на место в отряде космонавтов могут претендовать граждане России не старше 35 лет с высшим образованием.
Приоритетом пользуются специалисты с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Кандидаты также должны знать английский язык и «иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой». Граждане, нарушавшие законодательство по защите государственной тайны, к конкурсу не допускаются. Кроме того, кандидатам предстоит пройти отбор по уровню образования и профессиональным навыкам, психологическим качествам, состоянию здоровья и уровню физической подготовки.
Источник: meduza
- В предыдущий раз набор в отряд объявляли в 2012 году. Тогда был впервые проведен открытый конкурс. До этого в космонавты брали только военных летчиков и инженеров ракетно-космической отрасли.
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- Сейчас в отряде космонавтов насчитывается 30 человек, 14 из них никогда не летали в космос.
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- Не так давно о своих планах по организации туристических полетов к Луне объявила частная американская компания SpaceX. Первых двух космических туристов компания Илона Маска планирует отправить к Луне уже в 2018 году.