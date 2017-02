«Роскосмос» успешно запустил последнюю ракету «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-05». Грузовик уже направляется к МКС

Сегодня, 22 февраля, в 7:58 по киевскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-05».

LIFTOFF! The Russian cargo craft leaves Earth to deliver supplies to the @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QXe6vff3dF

— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.