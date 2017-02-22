«Роскосмос» успешно запустил последнюю ракету «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-05». Грузовик уже направляется к МКС
Сегодня, 22 февраля, в 7:58 по киевскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-05».
LIFTOFF! The Russian cargo craft leaves Earth to deliver supplies to the @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QXe6vff3dF
— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
В 8:16 грузовик, на борту которого находятся почти 2,5 тонны груза (топливо, вода, еда, кислород и посылки для экипажа станции), успешно достиг околоземной орбиты и сейчас направляется к МКС. Стыковка со станцией запланирована на 24 февраля.
Carrying 3+ tons of food, fuel & supplies for @Space_Station, Russian cargo craft reached orbit & heads to station: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/C41qQHgxzO
— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
Запуск «Союз-У» с «Прогрессом» неоднократно переносился, источники в ракетно-космической отрасли связывали это с необходимостью расследования аварии, случившейся в декабре 2016 года. Напомним, тогда аналогичная ракета с «Прогрессом МС-04» были потеряны вскоре после старта. Причиной аварии назвали производственный дефект в двигателе третьей ступени.
Остается добавить, что два дня назад компания SpaceX тоже провела успешный запуск грузового корабля Dragon, после чего благополучно посадила использовавшуюся для этого ракету Falcon 9 на наземную платформу.
Источник: meduza
- «Союз-У» — самая массовая из ракет, использовавшихся в мировой космонавтике. Всего было произведено 789 запусков из которых только 22 признаны аварийными.
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- Первая «Союз-У» стартовала в 1973 году. Ракета-носитель среднего класса стала модификацией трехступенчатых «Союзов» (У — Унифицированный), созданных на базе Р-7 — первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.
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- Предыдущий рекорд по количеству запусков на момент окончания эксплуатации принадлежит двухступенчатым ракетам легкого класса «Космос-3М» с 440 пусками. Ракеты-носители тяжелого класса «Протон» (всех модификаций) запускали 406 раз.