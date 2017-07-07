Российских хакеров заподозрили в кибератаке на операторов американских АЭС

В последнее время все чаще появляются сообщения о причастности российских хакеров к вредоносному ПО и атакам, нацеленным на компании энергетического сектора той или иной страны. Вот и сейчас агентство Bloomberg, ссылаясь на несколько источников в правительственных структурах, а также бывших чиновников, сообщает, что за недавними кибератаками на американские энергетические компании, могут стоять российские хакеры. То же самое пишет The New York Times, ссылаясь на опубликованный на прошлой неделе совместный доклад ФБР и Министерства внутренней безопасности США.

В качестве одной из целей злоумышленников в материалах Bloomberg и The New York Times значится компания Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, управляющая АЭС Волф Крик в Канзасе. В докладе также говорится о том, что всего неизвестные хакеры атаковали около десяти различных американских компаний энергетического сектора, но без указания конкретных имен.

Степень угрозы пока остается неизвестной, как и мотивы хакеров. Возможно, хакеры хотели украсть секретные данные, касающиеся американской энергетической инфраструктуры, или же целью было вызвать сбой в работе энергетических объектов. Также неясно, удалось ли взломать компьютерные сети других операторов АЭС, или же сотрудники Волф Крик пока являются единственными жертвами хакеров.

Так или иначе, в совместном отчете ФБР и Министерства внутренней безопасности США говорится, что «нет никаких признаков, что хакерам удалось проникнуть с компьютеров своих жертв в системы управления объектами электростанции». Кроме того, представители руководства АЭС Волф Крик, подчеркнули, что ее компьютерные системы, отвечающие непосредственно за рабочие процессы, никак не связаны с административной сетью. Это специальная защитная мера от атак подобного рода.

И тем не менее, этот взлом – серьезный повод для беспокойства. В докладе говорится, что таким образом хакеры прощупывают почву и готовят новые, более изощренные, способы атак. Конкретно эти атаки были нацелены на сотрудников, имеющих прямой доступ к системам, которые могут привести к разного рода экологическим катастрофам (выбросы токсических веществ и пожары). Похоже, что в этот раз хакерам не удалось получить доступ к системам управления производственными процессами, но где гарантия, что следующая атака не станет фатальной?

Источник: Bloomberg и The New York Times