Руководитель Samsung арестован по делу о взятках подруге президента Южной Кореи

Сегодня, 17 февраля, в Сеуле по подозрению в коррупционном сговоре с президентом Южной Кореи был арестован фактический глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics Co Ли Джэён, пишет южнокорейское агентство новостей Yonhap.

Сообщается, что прокуратура Южной Кореи также добивалась ареста его отца — президента компании Ли Гонхи, но это прошение суд отклонил.

Прокуратура уже добивалась ареста Ли Джэёна месяцем ранее, но тогда суд отказался выдавать ордер на арест. По информации источника, в новом ходатайстве прокуратура добавила к старым обвинениям во взяточничестве, растрате и лжесвидетельстве новые. В частности, сообщается о нарушениях, связанных с финансовыми операциями вывода средств за рубеж. Судя по всему, в этот раз суд посчитал, что оснований для ареста более чем достаточно.

Само задержание Ли Джэёна, не говоря уже о потенциальном осуждении, может существенно повлиять на дальнейшую судьбу Samsung Group.

Источник: Yonhap