Руководитель Samsung арестован по делу о взятках подруге президента Южной Кореи
Сегодня, 17 февраля, в Сеуле по подозрению в коррупционном сговоре с президентом Южной Кореи был арестован фактический глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics Co Ли Джэён, пишет южнокорейское агентство новостей Yonhap.
Сообщается, что прокуратура Южной Кореи также добивалась ареста его отца — президента компании Ли Гонхи, но это прошение суд отклонил.
Прокуратура уже добивалась ареста Ли Джэёна месяцем ранее, но тогда суд отказался выдавать ордер на арест. По информации источника, в новом ходатайстве прокуратура добавила к старым обвинениям во взяточничестве, растрате и лжесвидетельстве новые. В частности, сообщается о нарушениях, связанных с финансовыми операциями вывода средств за рубеж. Судя по всему, в этот раз суд посчитал, что оснований для ареста более чем достаточно.
Само задержание Ли Джэёна, не говоря уже о потенциальном осуждении, может существенно повлиять на дальнейшую судьбу Samsung Group.
Источник: Yonhap
- Ли Джэён — фактический глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics Co. Его отец Ли Гонхи, председатель Samsung Group, стал недееспособен после госпитализации в 2014 году.
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- Ли Джэён подозревается в прямом участии в передаче $25 млн в фирмы и фонды, связанные с подругой президента Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивают, что стали жертвами вымогательства.
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- В ноябре прошлого года в офисах Samsung Electronics в Южной Корее прошли обыски по делу о коррупции. Месяцем позже парламент страны инициировал процедуру импичмента, президент была лишена полномочий.