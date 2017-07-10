Ryanair официально отказался от выхода на украинский рынок
Как и предполагал сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
«Ryanair объявляет, что отменяет свой запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикин в марте этого года», — говорится в сообщении.
В Ryanair отметили, что аэропорт «Борисполь» стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.
«В результате, у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 тыс пассажиров и 400 рабочих мест», — добавили в компании.
Ryanair приносит извинения клиентам, которые уже забронировали рейсы. Им вернут деньги за билеты.
Источник: «Экономическая правда»
- 10 июля аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, а Владимир Омелян предрек отказ лоукостера от полетов в Украину.
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- 6 июля 2017 года аэропорт «Борисполь» подписал собственную версию контракта с Ryanair и отправил ее лоукостеру в надежде на то, что европейская компания пойдет на компромисс и не будет настаивать на важных для нее пунктах.
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- 8 июня 2017 года Владимир Омелян анонсировал, что после Киева и Львова Ryanair запустит рейсы из других городов Украины, причем произойдет это уже в следующем 2018 году.
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- 12 мая 2017 года аэропорт «Борисполь» представил программу скидок для авиаперевозчиков, которая должна была привести к существенному удешевлению авиабилетов. Данное решение было воспринято как шаг навстречу лоукостерам в общем и Ryanair в частности.
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- 26 апреля 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян официально заявил, что лоукостер Ryanair окончательно договорился с Борисполем об обслуживании рейсов, однако как показали последующие заявления, это заявление оказалось излишне оптимистичным.
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- В конце апреля глава аэропорта "Борисполь" предложил использовать для Ryanair и других лоукостеров аэродром Гостомель, а на базе "Борисполя" развивать международный хаб. Тогда же глава "Жулян" рассказал, что во время переговоров Ryanair хотел получить скидку на обслуживание в 60-80%, что по его словам невозможно без государственных дотаций.
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- 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы Ryanair официально объявил о выходе на рынок Украины, анонсировав полеты из Киева и Львова по цене от 19,9 евро. В первый же день возникла непонятная ситуация с базовым аэропортом, так как различные источники упоминали и "Борисполь" и "Жуляны".