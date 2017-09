Рыночная стоимость CD Projekt Red за год выросла более чем в 2 раза и превысила отметку в $2 млрд

Польская компания CD Projekt Red, занимающаяся разработкой игр, опубликовала отчёт о финансовых результатах за первое полугодие фискального 2017 года.

Прошедший период компания закончила с хорошими показателями, хотя они и оказались немного ниже, чем в прошлом году. Так, за первое полугодие 2017 года был получен доход в сумме 254,82 млн злотых (около $71,52 млн) и прибыль на уровне 143,24 млн злотых (около $40,2 млн). Для сравнения, в аналогичном периоде предыдущего года эти показатели составили 318,99 млн злотых и 163,1 млн злотых, соответственно. Вместе с тем, рыночная стоимость компании за минувший год выросла более чем в 2 раза. В августе прошлого года стоимость CD Projekt Red перевалила за отметку $1 млрд, а сейчас составляет уже $2,3 млрд.

Наибольшую сумму дохода компания получила благодаря продолжающимся продажам игры 2015 года The Witcher 3: Wild Hunt и вышедшего в 2016 году дополнения к ней Heart of Stone and Blood & Wine. Кроме того, хороший результат продемонстрировал магазин Gog.com, в котором сейчас насчитывается более 2,1 тыс игровых проектов.

Источник: gamasutra