С 1 февраля «Воля» повышает абонплату на телекоммуникационные услуги

Один из крупнейший провайдеров Украины, компания «Воля», с 1 февраля повышает стоимость некоторых пакетов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы продолжаем развивать наши услуги, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине. По сравнению с январем 2016 года тарифы на тепло повысились на 18%, электроэнергию ─ на 24%, курс доллара по отношению к гривне вырос на 13% ─ а значительная часть наших расходов ─ валютная составляющая. Уровень инфляции составляет 11,4% (за 11 месяцев 2016 года). У нас появились новые договорные отношения с украинскими медиагруппами. Мы хотим, чтобы вы и в дальнейшем смотрели все популярные украинские телеканалы. К сожалению, несмотря на экономические составляющие, мы вынуждены с 1 февраля 2017 повысить размер абонентской платы за телекоммуникационные услуги в среднем до 6%. Повышение коснется части пакетов ТВ, Интернет, ТВ + Интернет и дополнительных пакетов ─ «Спорт» и «Футбол HD». Ознакомиться подробно с изменениями можно в разделе «Прейскуранты» на сайте volia.com и в сообществе «ВОЛЯ Клуб», — говорится в сообщении компании.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине вступил в силу закон №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)». Он позволил украинским медиагруппам требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Это спровоцировало конфликт между медиагруппами о интернет-провайдером «Ланет», который позже удалось урегулировать.