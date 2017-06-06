С 1 июля Microsoft полностью прекратит поддержку ПО Skype и Messaging для мобильных ОС Windows

Вполне возможно и даже очень вероятно, что в не слишком отдаленном будущем компания Microsoft попытается вдохнуть новую жизнь в безнадежно увядающую мобильную ОС Windows Mobile. Ну а пока программный гигант потихоньку закрывает те сервисы, дальнейшую поддержку которых считает нецелесообразной тратой ресурсов.

Итак, после закрытия сервиса Skype WiFi в конце марта Microsoft объявила о полном прекращении поддержки приложений Skype на платформе Windows Phone. Да, вы все правильно поняли, Microsoft прекращает поддержку собственного приложения для собственной ОС.

После 1 июля Skype перестанет работать на платформах Windows Phone 8/8.1, а на платформах Windows 10 Mobile, Windows RT и умных телевизорах будет прекращена работа приложения Messaging. Единственным способом продолжить пользоваться услугами Skype для пользователей, которых затрагивает этот шаг, является переход на другое устройство, для которого сохраняется поддержка сервиса.

Источник: MSPU