С 1 июля Microsoft полностью прекратит поддержку ПО Skype и Messaging для мобильных ОС Windows
Вполне возможно и даже очень вероятно, что в не слишком отдаленном будущем компания Microsoft попытается вдохнуть новую жизнь в безнадежно увядающую мобильную ОС Windows Mobile. Ну а пока программный гигант потихоньку закрывает те сервисы, дальнейшую поддержку которых считает нецелесообразной тратой ресурсов.
Итак, после закрытия сервиса Skype WiFi в конце марта Microsoft объявила о полном прекращении поддержки приложений Skype на платформе Windows Phone. Да, вы все правильно поняли, Microsoft прекращает поддержку собственного приложения для собственной ОС.
После 1 июля Skype перестанет работать на платформах Windows Phone 8/8.1, а на платформах Windows 10 Mobile, Windows RT и умных телевизорах будет прекращена работа приложения Messaging. Единственным способом продолжить пользоваться услугами Skype для пользователей, которых затрагивает этот шаг, является переход на другое устройство, для которого сохраняется поддержка сервиса.
Источник: MSPU
- А ведь буквально на днях Microsoft кардинально обновила дизайн Skype, превратив его в мессенджер с «Историями». Первыми новый Skype получат пользователи Android, затем в течение нескольких недель новый дизайн придет и на iOS, тогда как настольные версии приложения обновят в последнюю очередь.