С 1 октября все «экономные» пассажиры среднемагистральных рейсов МАУ будут платить за распечатку посадочных талонов в аэропорту

С 1 октября авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на обновленные правила.

Изменения коснутся пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности, которым услуга распечатки посадочного талона в аэропорту теперь будет стоить 20 евро. Для путешествующих с МАУ в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и исключительно бизнес-классом регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту пока останется бесплатной.

Избежать оплаты сбора можно, заблаговременно позаботившись этим вопросом. Говоря более конкретно, клиенту необходимо зарегистрироваться на рейс предварительно с помощью соответствующей услуги на сайте компании и сохранить выданный системой посадочный талон в электронной форме на мобильном устройстве или распечатать на бумаге. Также пассажир может пройти регистрацию и изменить место в салоне самолета с помощью онлайн-регистрации в аэропорту, но не позже чем за 1 час до вылета.

Источник: avianews.com