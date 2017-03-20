С 6 по 9 апреля в Киеве пройдет выставка электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine

7–9 апреля 2017 года в Киеве будет проходить вторая международная выставка электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine.

Plug-In Ukraine — полномасштабная специализированная выставка электротранспорта. В экспозиции будут представлены электробусы, электромобили, гибриды, электромотоциклы, мопеды, скутеры, электровелосипеды, зарядные станции. Посетителей ждут тест-драйвы, полезные семинары и общение с экспертами отрасли. Выставку Plug-In Ukraine официально поддерживают Министерство инфраструктуры Украины, а также Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Выставка Plug-In Ukraine будет проходить на территории выставочного центра «КиевЭкспоПлаза» по следующему адресу: ул. Салютная, 2-Б (станция метро «Нивки»).

Время работы выставки: 7–9 апреля с 10.00 до 18.00, 9 апреля — с 10.00 до 17.00.

Все подробности и выставке, программе и графике проведения тест-драйвов можно найти на официальном сайте организаторов www.pluginua.org.

Посещение выставки Plug-In Ukraine платное, стоимость билета составляет 60 грн при заблаговременной покупке через сайт мероприятия или 80 грн при покупке во время проведения выставки. Вход для детей до 14 лет бесплатный (только в сопровождении взрослых).

Источник: Autocentre.ua