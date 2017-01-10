«С $75 тыс. до $7,5 тыс.»: Waymo в десять раз удешевила технологии автономного вождения

Созданная в конце прошлого года компания Waymo намерена приступить к эксплуатации самоуправляемых модифицированных автомобилей Chrysler Pacifica на дорогах общего пользования уже до конца этого месяца. Тестирование будет осуществляться на дорогах Маунтин-Вью (Калифорния) и Феникса (Аризона).

Также Waymo продемонстрировала публике самоуправляемую версию Pacificas, разработка которой была анонсирована компаниями Google и Fiat Chrysler в мае 2016 года. Причём, в Waymo заявляют, что все технологические решения, необходимые для самостоятельного управления автомобилем, изготавливаются собственными силами. Компания самостоятельно изготавливает камеры, сенсоры, картографические решения, хотя ранее её приходилось прибегать к помощи сторонних поставщиков. Использование собственных решений позволяет достичь большей степени контроля над автомобилем, а также снизить уровень расходов.

Так, глава Waymo Джон Крафчик (John Krafcik) заявил, что создание собственных лидаров позволяет компании экономить до 90% их стоимости. Иными словами, сенсоры, которые в 2009 году Google приобретала по цене $75 тыс., теперь обходятся Waymo в $7,5 тыс. Конечно, за прошедшие годы стоимость лидаров существенно снизилась. Например, компания Velodyne, являющаяся крупнейшим поставщиком таких устройств, продаёт их по цене $7999. Экономия уже выглядит не столь впечатляющей. Но создание собственных лидаров (или заключение контрактов на их сборку) позволяет получить устройства с необходимыми характеристиками. В частности, Крафчик сообщил, что компания разработала два типа лидаров. Один из них является устройством ближнего радиуса действия и предназначен для обнаружения людей и объектов, расположенных в непосредственной близости от автомобиля. В то же время лидар дальнего радиуса действия позволяет обнаружить даже небольшие объекты вдалеке.

Waymo не стремится стать одним из автопроизводителей. Вместо этого компания намерена заключать партнёрские соглашения с уже существующими производителями (например, Chrysler и Honda) с целью покупки или модификации автомобилей для реализации в них функции самостоятельного управления.

Ранее ходили слухи, что Waymo совместно с Chrysler запустят собственный сервис такси на базе самоуправляемых автомобилей. Однако Крафчик отметил, что компания рассматривает возможность реализации нескольких проектов, включая такси, организацию служб доставки товаров или перевозки персонала, а также решений последней мили.

Источник: The Verge