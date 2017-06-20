С этого момента устройства Withings выпускаются под брендом Nokia

В прошлом году компания Nokia купила французского производителя гаджетов Withings. На выставке MWC 2017 в ходе презентации Nokia было озвучено, что в дальнейшем устройства для контроля здоровья будут выпускаться под их брендом. Собственно, сегодня так и получилось.

Ребрендинг начался с новыми устройствами. В виртуальном магазине теперь доступны еще одни весы Body стоимостью €60 и тонометр BPM+ за €130. Существующие ранее модели весов и тонометр никуда не пропали, но теперь на них другой логотип. Увы, не все гаджеты остались в продаже. Так, новый владелец отказался от трекера сна Aura.

В тоже время другие гаджеты стали временно недоступны. Часы Steel HR ушли на доработку из-за существующих проблем с качеством. Некоторые пользователи столкнулись с попаданием влаги во внутрь корпуса устройства, в результате чего стекло запотевало изнутри. Точной даты возвращения этой модели часов в продажу пока нет.

Все существующие ссылки на сайт Withings теперь приведут на соответствующую страницу сайта Nokia, где можно подробнее познакомиться со всеми устройствами, среди которых есть часы с трекером активности, весы, тонометры, термометр, расческа и домашняя камера.

Источник: TechCrunch