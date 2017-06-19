С начала 2017 года в Украине зарегистрировали 1381 электромобилей (96% б/у и только 4% новых), лидером остается Nissan Leaf с долей 83%

На основе анализа данных от МВД, Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины сообщила, что в мае 2017 года количество регистраций автомобилей с электрическим приводом увеличилось на 14% по сравнению с апрелем текущего года и на 431% — по сравнению с прошлогодним показателем. Всего в мае был зарегистрирован 361 электромобиль, при этом доля б/у машин составила 94% от общего количества регистраций.

Лидерские позиции стабильно удерживает Nissan, который значительно опережает своих соперников (303 автомобиля с долей 83,9%) благодаря популярности модели Nissan Leaf. За второе место боролись Tesla и Ford, и если в апреле победил Ford, в мае он был вынужден уступить Tesla (18 автомобилей с долей 5%).

В итоге Ford занял третье место с 12 зарегистрированными автомобилями и долей 3,3%. На один автомобиль от него отстает BMW, а пятое место поделили между собой Mercedes-Benz и Fiat.

Всего же в течение первых 5 месяцев 2017 года (с января по конец мая) был зарегистрирован 1381 автомобиль с электрическим приводом, на 251% больше аналогичного периода прошлого года (тогда было зарегистрировано 393 автомобиля). Традиционно б/у машины занимают львиную долю от общего количества регистраций — порядка 96%.

В тройке лидеров по результатам 5 месяцев 2017 года — Nissan (1158 автомобилей с долей 83,1%), Ford (62 автомобиля с долей 4,5%) и Tesla (49 автомобилей с долей 3,5%). Общее же количество регистраций автомобилей с электрическим приводом в Украине с 2012 года по конец мая 2017 года составляет 3345 единиц.

Отметим, что из-за особенностей авторынка в Украине (первая регистрация в стране не является признаком нового автомобиля) разделение на новые и б/у электромобили является условным, поэтому новыми автомобилями с регистрацией в 2016 году считались экземпляры 2015-2016 гг. выпуска, в 2017 году — экземпляры 2016-2017 гг. выпуска и т.д.

Источник: ФРА