С сегодняшнего дня «электронный билет» начал работать во всех трамваях и троллейбусах Львова
С сегодняшнего дня, 16 февраля 2017 года, жители Львова уже могут ездить в трамваях и троллейбусах без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Как сообщили во Львовском горсовете, технология оплаты проезда через Приват24 и специальный QR-код теперь работает во всех городских маршрутах трамваев и троллейбусов.
«Программа успешно прошла тестовый период. В течение двух недель бесконтактным способом оплаты пользовались пассажиры на маршрутах трамваев № 8, № 3, № 5 и № 2, а также троллейбуса № 13», – рассказали в ЛКП «Львовэлектротранс».
Чтобы оплатить проезд, нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, изображенный на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.
«Львов стал первым городом в Украине, где внедрена безналичная система расчета в электротранспорте, разработанная «Львовэлектротрансом» в сотрудничестве с ПриватБанком, – отметил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. – Значительное преимущество этой технологии в том, что она не требует больших затрат на инфраструктуру и модернизацию транспорта».
Отметим, что новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом украинском городе за один-два дня, поскольку она не требует установки дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров.
Источник: ПриватБанк
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- В тот же день ПриватБанк запустил во Львове первый в Украине пилотный проект электронных билетов в городском транспорте. Первыми возможность использовать смартфон в качестве билета получили пассажиры трамвайного маршрута №8, который следует от Соборной площади до кинотеатра им. Довженко.
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- В Киеве электронный билет появится сначала в скоростных трамваях на Борщаговке и Троещине, затем на фуникулере и электричке и только потом в другом общественном транспорте.
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- Электронные билеты в общественном транспорте Украины появятся в мае 2017 года, при этом штраф за безбилетный проезд вырастет с 20-ти до 30-кратной стоимости поездки.