С сегодняшнего дня «электронный билет» начал работать во всех трамваях и троллейбусах Львова

С сегодняшнего дня, 16 февраля 2017 года, жители Львова уже могут ездить в трамваях и троллейбусах без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Как сообщили во Львовском горсовете, технология оплаты проезда через Приват24 и специальный QR-код теперь работает во всех городских маршрутах трамваев и троллейбусов.

«Программа успешно прошла тестовый период. В течение двух недель бесконтактным способом оплаты пользовались пассажиры на маршрутах трамваев № 8, № 3, № 5 и № 2, а также троллейбуса № 13», – рассказали в ЛКП «Львовэлектротранс».

Чтобы оплатить проезд, нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, изображенный на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

«Львов стал первым городом в Украине, где внедрена безналичная система расчета в электротранспорте, разработанная «Львовэлектротрансом» в сотрудничестве с ПриватБанком, – отметил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. – Значительное преимущество этой технологии в том, что она не требует больших затрат на инфраструктуру и модернизацию транспорта».

Отметим, что новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом украинском городе за один-два дня, поскольку она не требует установки дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров.

Источник: ПриватБанк