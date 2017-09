С сегодняшнего дня в электронной системе eHealth заработала регистрация врачей первичного звена и пациентов

Украинская электронная система здравоохранения eHealth с сегодняшнего дня позволяет регистрироваться врачам первичного звена, которые затем смогут зарегистрировать карточки своих пациентов. Система будет работать в тестовом режиме до апреля 2018 года, в течение этого периода регистрация в eHealth будет происходить на добровольных началах. Согласно законопроектам №6327 и №6604, которые ожидают принятия в Верховной Раде уже в ближайшее время, с 1 августа 2018 года оплата услуг врачей будет осуществляться в соответствии с количеством деклараций, зарегистрированных в системе.

«В центре системы здравоохранения должен быть пациент, — убеждена Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения Украины. — eHealth обеспечит сопровождение внедрения принципа «деньги ходят за пациентом» на первичном звене, что позволит более эффективно финансировать медицину. Эти изменения призваны установить справедливые отношения между врачом и пациентом, в которых первый будет получать честную, достойную оплату за свой труд, а второй — качественные медицинские услуги».

Напомним, что регистрации медицинских учреждений в eHealth главные врачи начали в июне текущего года. В течение трех месяцев к системе подключились 8 медицинских информационных систем для доступа к центральному компоненту системы. Презентации системы для врачей прошли в Виннице, Харькове, Полтаве, Сумах, Краматорске, Николаеве, Белой Церкви, Кропивницкому и Киеве.

С сегодняшнего дня врачи 367 учреждений первичной медицинской помощи, внесенных в eHealth, могут начать регистрироваться сами и вносить в систему декларации своих пациентов. Этот инструмент станет основой для новой модели финансирования медицинских учреждений в Украине и первым коснется учреждений первичного звена медицинского обслуживания.

«Мы понимаем ответственность, которая ляжет на эту систему, и делаем все, чтобы она стала надежной и безопасной, — говорит Юрий Бугай, руководитель Проектного офиса eHealth, Transparency International Украина — Программную часть центрального компонента системы разрабатывают украинские программисты, а за процессом пристально следят крупные отечественные и международные организации. Мы верим, что эта система станет надежным фундаментом для здравоохранения, о которой сегодня мечтают наши граждане».

Кроме регистрации врачей и деклараций пациентов, система eHealth уже на протяжении текущей осени предложит врачам первичного звена электронный инструмент поддержки программы «Доступные лекарства», а позже — и другие шаги к созданию единой электронной медицинской карты каждого украинца. Также в будущем деперсонифицированные данные из системы могут позволить прогнозировать распространение заболеваний и предотвращать их. В итоге eHealth даст возможность пациентам быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам — правильно ставить диагноз с учетом целостной картины здоровья пациента. Не будет необходимости в бумажных медицинских картах и ​​печатных справках, врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать.

Напомним, что сегодня разработка системы eHealth происходит за счет программ технической помощи международных донорских организаций, к числу которых относятся United States Agency for International Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Глобальный Фонд и Всемирный банк. Проектный офис создает центральный компонент системы, в котором будет храниться основной набор данных врачей и пациентов. Пользователи будут получать доступ к данным с помощью медицинских информационных систем (МИС), рынок которых давно существует и активно развивается в Украине. Каждое медицинское учреждение сможет выбрать ту МИС, которая удовлетворяет его потребности. Базовый набор электронных сервисов для врачей, а также доступ пациентов к системе, будет бесплатным.

Источник: МОЗ Украины