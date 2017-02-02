Самоуправляемые автомобили Waymo становятся все более самостоятельными и реже требуют вмешательства человека

Компания Waymo, недавно отделённая от Google, поделилась очередными достижениями своей программы по созданию самоуправляемых автомобилей. Такие транспортные средства всё больше увеличивают пройденную дистанцию и всё реже требуют вмешательства человека.

Отмечается, что за минувший год удалось существенно снизить показатель вмешательства водителя в процесс управления в тех случаях, когда автономная система делает что-то не так. Если в 2015 году этот показатель составлял 0,8 на 1 тыс. миль (или 1 вмешательство на 1,25 тыс. миль (около 2 тыс. км)), то уже в 2016 году – 0,2 на 1 тыс. миль (или 1 вмешательство на 5 тыс. миль (около 8 тыс. км)).

В 2015 году самоуправляемые автомобили Google проехали 424331 милю (около 683 тыс. км), при этом водители вмешивались в работу автоматики 341 раз. В 2016 году пробег самоуправляемых автомобилей составил уже 635868 миль (около 1,02 млн км), а количество вмешательств снизилось до 124 раз. Для сравнения, у General Motors зафиксирован пробег в 9895 миль (около 15,9 тыс. км) и 568 вмешательств. У Tesla был непродолжительный период тестирования на дорогах общего пользования, за время которого было пройдено 550 миль (около 885 км) и было зафиксировано 182 вмешательства.

В Waymo заявляют, что тестирование осуществлялось на сложных городских и пригородных дорогах, а не на тестовых полигонах, и в этих условиях зафиксировано улучшение работы автономных систем вождения.

Вместе с тем, условия тестирования не стандартизированы, потому данные различных автопроизводителей проблематично сравнивать.

Источник: Engadget