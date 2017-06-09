Samsung анонсировала 49-дюймовый изогнутый игровой монитор на базе технологии QLED

Компания Samsung подготовила к выпуску три новых компьютерных монитора на базе технологии QLED, которые ориентированы на геймеров. По заверениям производителя, технология QLED, ранее использовавшаяся только в крупноформатных телевизорах, способна существенно улучшить качество передаваемого изображения благодаря более точным цветам и более высокой яркости и контрастности.

Новые игровые мониторы Samsung обеспечивают охват 95% цветового пространства DCI-P3 и поддерживают частоту обновления 144 Гц. Также заявлена поддержка технологии 4-канального сканирования, призванной устранить размытие изображения по всей сцене. Кроме того, данные устройства являются первыми мониторами на рынке, поддерживающими технологию Radeon FreeSync 2. Как отмечает Samsung, эти модели идеально подойдут для шутеров, симуляторов полётов, а также экшен-игр.

У всех трёх новинок схожие характеристики. Они способны отображать 1,07 млрд оттенков цветов, имеют кривизну экрана 1800R. Время обновления изображения заявлено на уровне 1 мс. Модели с диагональю экрана 27 и 32 дюйма (CHG70s) поддерживают Quad HD разрешение (2560×1440 точек), а в 49-дюймовой версии (CHG90) предлагается широкоформатный UHD (3840×1080 точек) дисплей. Цены новинок составляют $599, $699 и $1499, соответственно.

Источник: Engadget