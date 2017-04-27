Samsung анонсировала Android-приложение In-Traffic Reply, которое не даст отвлекаться на смартфон при вождении

Компания Samsung разработала новое мобильное приложение для Android под названием In-Traffic Reply. Оно призвано не допускать ситуаций, когда водитель отвлекается от управления транспортным средством из-за телефонных звонков или сообщений. В компании отмечают, что именно отвлечение внимания от дороги на звонки и сообщения является одной из основных причин аварий.

По данным исследования PanelWizard, около трети водителей в Нидерландах периодически используют смартфоны в руках во время управления автомобилем или велосипедом. При этом многие респонденты утверждают, что поступают так из-за социального давления, которое вынуждает их быстро отвечать на звонки или сообщения.

Приложение In-Traffic Reply снижает это давление, отправляя автоматические ответы на звонки и сообщения, когда владелец смартфона находится в дороге. Приложение автоматически активируется, когда обнаруживает, что пользователь едет на велосипеде или управляет автомобилем. Для этого используются сенсоры смартфона, такие как GPS. Пользователи могут выбрать отправку ответа по умолчанию («Я еду, поэтому не могу ответить в данный момент»), забавный анимированный ответ или собственное заранее настроенное сообщение.

В настоящий момент приложение Samsung In-Traffic Reply находится на этапе бета-тестирования. Полноценный запуск и релиз в Google Play Store запланированы на середину мая.

Источник: Samsung