Samsung анонсировала изогнутый компьютерный монитор на базе технологии квантовых точек и покажет его на CES 2017

Компания Samsung анонсировала новый компьютерный монитор CH711, оснащённый изогнутым дисплеем. Это устройство основано на технологии квантовых точек, которую производитель считает перспективной.

Монитор Samsung CH711 доступен в виде двух модификаций с диагональю экрана 27 и 31,5 дюйма. В обоих случаях применяет разрешение 2560×1440 точек, а кривизна составляет 1800R. Углы обзора заявлены на уровне 178 градусов. Производитель заявляет, что монитор обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета на любой дистанции просмотра.

Новый монитор Samsung CH711 будет демонстрироваться во время проведения выставки CES 2017. Также будут показаны и другие изогнутые мониторы на базе технологии квантовых точек: игровая модель CFG70 и устройство CF791 для применения в рабочих условиях.

Источник: The Verge