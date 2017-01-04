Samsung анонсировала на CES 2017 телевизоры Q9, Q8 и Q7 с QLED дисплеями

Компания Samsung привезла на выставку CES 2017 новую линейку телевизоров Q9, Q8 и Q7, в которых используются дисплеи с технологией квантовых точек. В Samsung теперь называют их QLED экранами и планируют использовать этот бренд вместо SUHD TV.

Модели Q9, Q8 и Q7 имеют разрешение 4К и обеспечивают 99% охвата цветового пространства DCI-P3, при этом, в зависимости от модели, максимальная яркость заявлена на уровне 1500-2000 кд/м2. В Samsung утверждают, что полностью переработали матрицы новых телевизоров, обеспечив им более широкий угол обзора и глубокий чёрный цвет.

Топовая модель линейки Q9 будет доступна в диагоналях 65 и 88 дюймов, Q8 – 55, 65 и 75 дюймов, а для Q7 доступные диагонали пока не сообщаются. Все телевизоры серии также будут оснащаться системой монтирования на стену, которая не должна оставлять зазоров.