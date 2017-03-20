Samsung анонсировала виртуального ассистента Bixby

Накануне официального анонса нового флагманского смартфона Galaxy S8 компания Samsung представила одну из основных фишек этого устройства – собственный виртуальный ассистент Bixby. Причём, в компании избрали концептуальный подход, который отличается от конкурирующих решений Apple Siri и Google Assistant. Bixby является голосовым интерфейсом для взаимодействия с приложениями, а не приложением, которому можно задать вопрос или попросить выполнить действие.

В Samsung полагают, что не человек должен запоминать голосовые команды для взаимодействия с машиной, а машина должна изучать человека и подстраиваться под него. Отмечается, что интерфейс должен быть естественным и интуитивно понятным, чтобы обучение было лёгким вне зависимости от количества добавляемых функций. Для реализации этого используются искусственный интеллект и глубокое обучение.

Как отмечают в Samsung, при помощи ассистента Bixby пользователи смогут осуществлять контроль над приложениями почти в таком же объёме, как и при обычном взаимодействии посредством сенсорного дисплея. Ассистент будет учитывать контекст, что позволит переключаться между голосовым и сенсорным вводом и более точно выполнять задачи пользователя. Кроме того, Bixby сможет понимать неполные команды, избавляя пользователя от необходимости запоминать множество фраз.

Источник: Engadget