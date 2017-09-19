Samsung делает камеру для смартфонов, способную снимать видео с частотой 1000 к/с. Ее дебют ожидается в Galaxy S9

Компания Sony первой разработала сенсор изображения со встроенной памятью DRAM для камер смартфонов и внедрила его в своих серийный смартфонах. В данном случае речь о модуле Motion Eye с поддержкой съемки видео со скоростью 960 к/с, которым оснащены смартфоны Xperia XZ Premium и XZ, включая последние модели XZ1. Но сейчас из Кореи доносятся сообщения, что полупроводниковое подразделение Samsung Semiconductors завершит разработку аналогичного фотомодуля в ноябре этого года. Якобы этот модуль будет использоваться в камере смартфона Galaxy S следующего поколения.

Наличие встроенной памяти DRAM существенно повышает быстродействие датчика, обеспечивая новые возможности вроде съемки быстродвижущихся объектов с минимальными искажениями в фокальной плоскости или видеосъемки с кадровой частотой до 1000 к/с. Последнее при воспроизведении позволяет получить эффект замедления движения.

Сообщается, что в отличие от трехслойного датчика Sony решение Samsung будет иметь традиционную двухслойную структуру. Предполагается, что это делается во избежание возможных нарушений патентов и, соответственно, судебных исков. Таким образом, разработка Samsung будет представлять собой традиционный двухслойный датчик с обратной засветкой, совмещенный с микросхемой памяти DRAM. То есть, будет этакий «бутерброд» из датчика и микросхемы DRAM.

Возможно, конструкция датчика Samsung будет не столь уточненной, как у решения Sony, но корейцы имеют большое преимущество над японцами – собственные производственные мощности для изготовления всех необходимых компонентов (и датчиков изображений и микросхем памяти). При этом Sony в поставках микросхем памяти плотностью 1 Гбит вынуждена целиком и полностью полагаться на Micron.

Сейчас Samsung использует для своих флагманских смартфонов сенсоры производства Sony и собственные решения. К примеру, смартфоны Galaxy S8 для Кореи оснащаются сенсорами Samsung, тогда как версии для рынка США поставляются с сенсорами Sony. Есть вероятность, что с выпуском Samsung Galaxy S9 (предположительное название) компания начнет использовать исключительно свои сенсоры изображений. Естественно, это при условии, если у южнокорейского гиганта все получится.

Источник: gsmarena и ET News