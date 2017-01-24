Samsung Electronics снова в форме. Минувший квартал стал для компании лучшим за последние три года

Samsung Electronics пришлось несладко прошлой осенью, когда проблемы с Galaxy Note7 вылились в отзывную кампанию и огромные финансовые потери – прибыль компании упала до двухлетнего минимума, а мобильного подразделения – до восьмилетнего минимума. Но, похоже, что финансовое положение Samsung Electronics восстанавливается и причем достаточно быстрыми темпами.

По итогам очередного квартала – речь идет о четвертом квартале 2016 финансового года, который завершился для производителя 31 декабря – южнокорейский гигант суммарно выручил 53,33 трлн южнокорейских вон (около $45,8 млрд), что примерно соответствует результату годичной давности, равному 53,32 трлн южнокорейских вон. Операционная прибыль составила около $7,2 млрд, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года более чем на 50%. Наблюдатели отмечают, что значение операционной прибыль в минувшем квартале – самое высокое за последние три с небольшим хвостиком года. Таким образом, несмотря на ситуацию со смартфонами Note7, компании Samsung удалось показать уверенный рост по всем ключевым финансовым показателям.

Производитель объясняет высокие показатели успехом подразделений, занимающихся выпуском экранов и микросхем памяти, которые, собственно, и выступили главным двигателем роста и помогли восстановить финансовые показатели после падения в кварталом ранее. Еще один фактор, оказавший положительное влияние на финансовые показатели компании, – ослабление национальной валюты по отношению к американскому доллару. Дело в том, что контракты по поставкам вышеупомянутых компонентов – микросхемы памяти и панели OLED – заключаются в долларах, так что в прошедшем квартале компании удалось увеличить прибыль за счет ослабления национальной валюты.

Нельзя сказать, что продажи флагманской линейки Galaxy S7 и моделей среднего и бюджетного класса были плохими, но в минувшем квартале их заслуги были куда скромнее, нежели двумя кварталами ранее, когда именно смартфоны обеспечили лучшие финансовые результаты компании за последние два года. За прошедшую четверть мобильное подразделение показало $2 млрд операционной прибыли, что соответствует хотя и скромному 4-процентному, но все же росту в годовом выражении. Надежды на существенный рост доходов мобильного направления в последующие несколько месяцев производитель связывает с линейками Galaxy A и J.

Надо отметить, что одновременно с квартальными результатами Samsung Electronics отчиталась и за год в целом. Улучшение показателей дохода и операционной прибыли по сравнению с прошлым годом – менее 1% и 10,7%.

Теперь, когда финансовые дела Samsung Electronics снова пошли вверх, компании остается стереть остатки пятен, оставленных Galaxy Note7 со своей репутации. В этом должен помочь Galaxy Note8, которые будет «лучше, безопаснее и очень инновационным».

Источник: Samsung и The Verge