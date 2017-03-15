Samsung Frame TV — картина и телевизор в одном продукте

В начале года на выставке CES 2017 компания Samsung показала весьма необычное концептуальное устройство под названием Frame TV, которое является одновременно и картиной, и телевизором. И вот сейчас южнокорейский гигант сообщил, что Frame TV – реальный продукт, который выйдет на рынок уже этой весной.

Это, безусловно, хорошая новость, так как сам по себе продукт, разработанный совместно с известным швейцарским дизайнером Ивом Бехаром, выделяется идеей и дизайном. Увы, производитель крайне скуп на какие-либо подробности об устройстве. Пока что мы не знаем ни цены, ни технических характеристик, ни более точной даты выхода продукта на рынок. К сожалению, пока также неясно, будет ли Frame TV использовать новейшую технологию QLED, которая применяется в новых телевизорах серий Q9, Q8 и Q7, о которых мы сегодня еще поговорим. Получит ли Frame TV телевизионную панель 4K или будет использовать панель более низкого разрешения, каковым будет набор функциональных возможностей – тоже вопрос.

Известно лишь, что для работы в режиме картины есть специальный режим Art Mode, который позволяет телевизионной панели выглядеть в точности как обычная картина. Также сообщается о наборе художественных композиций, созданных специально для Frame TV. Пользователь сможет выбрать из 100 вариантов в 10 разных категориях, включая ландшафт, архитектуру, дикую природу, экшн, нарисованные картины и многое другое. Сочетание множества цветов, вариаций и опций в виде сменных рамок и специальной подставки Studio Stand позволит подогнать Frame TV под любой интерьер.

Также можно отметить, что The Frame использует новый «невидимый» прозрачный кабель Invisible Connection и беззазорное настенное крепление (No Gap Wall-mount), благодаря чему устройство можно будет придвинуть вплотную к стене в любой комнате и забыть о бесчисленном количестве безобразных проводов.

Источник: Samsung