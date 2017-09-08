Samsung Galaxy C8 – самый доступный смартфон компании со сдвоенной камерой

Компания Samsung представила на китайском рынке новый смартфон – Galaxy C8. Новинка относится к моделям среднего уровня оснащения, однако в соответствии с последними тенденциями она получила сдвоенную основную камеру. То есть, Galaxy C8 – третья модель производителя со сдвоенной камерой после Galaxy Note8 и представленного на этой неделе смартфона Galaxy J7+. Более того, Galaxy C8 – это, по сути, точная копия Galaxy J7+, но для других регионов. В данном случае – для Китая.

В отличие от Galaxy J7+, модель Galaxy C8 будет предложена в двух вариантах, отличающихся объемами памяти: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти или 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Официальных данных о ценах Samsung Galaxy C8 пока нет, но есть неофициальные, которые указывают, что младшая версия будет стоить около $300. Таким образом, это будет самый дешевый смартфон Samsung со сдвоенной камерой. В последнее время южнокорейскому гиганту становится все труднее конкурировать с местными китайскими производителями, такими как Huawei, Xiaomi, Vivo и Oppo.

Смартфон Galaxy C8 построен на однокристальной платформе MediaTek Helio P20. Дисплей диагональю 5 дюймов имеет разрешение 1920х1080 пикселей, соотношение сторон – 16:9.

В сдвоенной камере используются модули разрешением 13 и 5 Мп. В первом случае диафрагма составляет F/1.7, во втором — F/1.9. Фронтальная камера, оснащенная собственной светодиодной вспышкой, получила сенсор разрешением 16 Мп и объектив с диафрагмой F/1,9.

Кроме того, в активе смартфона —адаптеры связи 4G LTE и Bluetooth 4.2, приемник GPS, а также два слота для установки двух SIM-карт.

Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мА•ч с поддержкой технологии быстрая зарядки Pump Express 3.0.

Из коробки Samsung Galaxy C8 работает под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat с фирменного оболочкой производителя. Также можно отметить поддержку голосового помощника Bixby, хотя и без отдельной физической клавиши для его вызова, как у флагманских Galaxy S8 и Galaxy Note8.

Источник: androidheadlines