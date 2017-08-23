Samsung Galaxy Note8 — 6,3-дюймовый дисплей, 6 ГБ ОЗУ и двойная камера

В рамках специального мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2017 состоялась официальная презентация смартфона Samsung Galaxy Note8.

Большинство предыдущих утечек подтвердилось. Устройство оснащено дисплеем с закругленными боковыми гранями. В новинке применяется 6,3-дюймовая Super AMOLED панель с Quad HD+ разрешением (2960×1440 точек). Соотношение сторон составляет 18.5:9, а плотность размещения пикселей – 522 PPI. Дисплей занимает 82,98% лицевой поверхности смартфона Samsung Galaxy Note8.

Представленная модель основана на процессоре Samsung Exynos 8895, но на некоторых рынках будет предлагаться версия c чипом Qualcomm Snapdragon 835. Устройство несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 64, 128 иди 256 ГБ. Сообщается об использовании гибридного слота, который позволяет устанавливать либо вторую SIM-карту памяти, либо карту памяти ёмкостью до 256 ГБ.

В смартфоне Samsung Galaxy Note8 наконец используется двойная основная камера. Она содержит два 12-мегапиксельных сенсора и объективы с разным фокусным расстоянием: широкоугольный (F1.7) и телефото (F2.4). Благодаря этому обеспечивается возможность съёмки с 2-кратным оптическим увеличением. Как заявляет Samsung, Galaxy Note8 стал первым смартфоном на рынке, в котором применяется оптическая система стабилизации изображения для обеих камер.

Инженеры Samsung реализовали несколько программных функций, которые позволяют раскрыть потенциал двойной камеры. Так, при съёмке портретов пользователь может изменять уровень резкости фона, чтобы выделить главный объект а кадре (функция Live Focus). Причём, это можно делать уже после съёмки. Также имеется возможность одновременной съёмки двух изображений одного объекта (функция Dual Capture). Таким образом сохраняется и крупный план, и общий план снимаемой сцены. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера с диафрагмой F1.7.

В новинке реализована защита от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68, аппарат выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метра длительностью до 30 минут. Устройство содержит модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+, NFC, порт USB Type-C. Поддерживается навигация с помощью систем GPS, Galileo, Glonass, BeiDou. Традиционный для смартфонов набор сенсоров дополнен пульсометром, сканером радужной оболочки глаза и сканером отпечатков пальцев. Ёмкость батареи составляет 3300 мАч. При этом поддерживается ускоренная зарядка и беспроводная зарядка на базе стандартов WPC и PMA.

Смартфон Samsung Galaxy Note8 комплектуется улучшенным стилусом Samsung Galaxy Note8. Он имеет размер наконечника 0,7 мм и способен распознавать 4096 уровней силы нажатия. Чтобы раскрыть потенциал цифрового пера, были добавлены новые программные возможности. Например, функция Screen-off Memo позволяет рисовать на дисплее заблокированного устройства, парящее меню позволяет увеличивать отдельные участки экрана и переводить текст, с помощью Live Message можно создать быструю заметку и отправить её в виде GIF анимации.

Новый смартфон Samsung Galaxy Note8 имеет размеры 162,5×74,8×8,6 мм и массу 195 г. Поддерживается связь LTE Cat. 16. В качестве операционной системы используется версия Android 7.1.1.

Новинка уже доступна для предварительного заказа с 23 августа, а фактические продажи стартуют 15 сентября. Цена Samsung Galaxy Note8 установлена на уровне $930. На выбор пользователей будет доступно несколько вариантов цветового исполнения корпуса.