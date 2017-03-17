Samsung Galaxy S8: 6 ГБ ОЗУ только для Китая, камера со скоростью съемки 1000 к/с и распознание лиц для подтверждения платежей

Наряду со снимками и видео в сети продолжают появляться различные подробности о технических характеристиках смартфона Samsung Galaxy S8.

В самом начале этого года появилась информация о том, что Samsung Galaxy S8 будет доступен в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Затем пришло уточнение, что этот вариант предназначен для рынков Южной Кореи и Китая. Теперь же сообщается, что только китайская версия Samsung Galaxy S8 получит 6 ГБ ОЗУ, тогда как в международной версии объем ОЗУ будет ограничен 4 ГБ. Об этом на своей страничке в Weibo написал директор китайского подразделения IHT Technology Кевин Вонг.

Другая порция сведений касается системы биометрической аутентификации на основе распознавания лиц, которую якобы должен получить Samsung Galaxy S8. Первоначально сообщалось, что эта функция будет использоваться для разблокировки аппарата. Теперь же говорится, что помимо разблокировки ее можно будет использовать для подтверждения платежей в сервисе Samsung Pay. И хотя сейчас на рынке уже есть смартфоны, способные узнавать своего владельца по лицу, Samsung Galaxy S8 может стать первым устройством, где данная функция также будет использоваться для проведения финансовых операций.

Ну и наконец последняя крупица свежих данных о Samsung Galaxy S8. Она касается камер. Помимо обычной камеры разрешением 8 Мп с автоматической фокусировкой на передней панели будет еще одна камера разрешением 3,7 Мп с RGB-сенсором, предназначенная для более точного считывания радужной оболочки глаза пользователя. Разрешение основной камеры будет прежним – 12 Мп. Но южнокорейский гигант, как сообщается, дополнил фотомодуль микросхемой DRAM для обеспечения возможности съемки с невероятно высокой кадровой частотой. Так вот, подобно недавно представленному смартфону Sony Xperia XZ Premium, грядущий Samsung Galaxy S8 позволит снимать видео со скоростью 1000 к/с. Причем в Samsung Galaxy S8 будет использовать какой-то другой сенсор, не Sony IMX400, установленный в Sony Xperia XZ Premium.

Источник: gsmarena (1, 2 и 3)