Samsung Galaxy S8: опубликованы новые изображения и тизерный ролик

Считанные дни остались до официальной презентации нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. И в сети появляется всё больше утечек фотографий и изображений этого устройства.

Так, очередным изображением смартфона Samsung Galaxy S8 поделился инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass).

Кроме того, состоялась утечка рекламных материалов нового флагмана. На четырёх изображениях можно рассмотреть лицевую панель устройства.

Наконец, было опубликовано тизерное видео, в нём ведётся отсчёт к 8-версии, которая откроет дверь в новый мир. В ролике фигурирует дата презентации 30 марта, что можно объяснить разницей в часовых поясах.

По предварительным данным, устройство будет доступно в двух версиях. Стандартная модель получит 5,7-дюймовый дисплей, а модель Galaxy S8 Plus — экран диагональю 6,2 дюйма. В зависимости от региона продаж, могут использоваться процессоры Snapdragon 835 или Exynos 8895. Лицевая панель лишится кнопки Home, а сканер отпечатков пальцев переместится на заднюю панель.

Источник: gsmarena 1, 2, 3