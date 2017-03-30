Samsung Galaxy S8 в Украине: предзаказы с 6 апреля, продажи с 5 мая, цена от 25 тыс. грн
На следующий день после презентации новых флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus украинское представительство компании Samsung поделилось информацией о цене и сроках начала продаж новинок в Украине.
Итак, принимать предварительные заказы на смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus в Украине начнут с 6 апреля. Начало фактических продаж запланировано на 5 мая. Цена младшей модели Galaxy S8 составит 24 999 грн, а стоимость более крупной версии Galaxy S8 Plus заявлена на уровне 28 999 грн. В Украине смартфоны будут поставляться в трех цветах: черный, золотой и аметист.
Источник: AIN
- Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus были представлены 29 марта. Устройства получили 5,8- и 6,2-дюймовые дисплеи с закругленными краями, которые занимают почти всю лицевую поверхность. Также аппараты содержат процессоры Snapdragon 835 и Samsung Exynos, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Особенностями флагманов Samsung 2017 года являются отказ от аппаратных кнопок на лицевой панели, использование сканера радужной оболочки глаза и специальной кнопки для вызова виртуального ассистента Bixby.