Samsung Galaxy S8 в Украине: предзаказы с 6 апреля, продажи с 5 мая, цена от 25 тыс. грн

На следующий день после презентации новых флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus украинское представительство компании Samsung поделилось информацией о цене и сроках начала продаж новинок в Украине.

Итак, принимать предварительные заказы на смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus в Украине начнут с 6 апреля. Начало фактических продаж запланировано на 5 мая. Цена младшей модели Galaxy S8 составит 24 999 грн, а стоимость более крупной версии Galaxy S8 Plus заявлена на уровне 28 999 грн. В Украине смартфоны будут поставляться в трех цветах: черный, золотой и аметист.

Источник: AIN