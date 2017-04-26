Samsung и LG работают над дисплеями, закругленными по всем четырем сторонам

Недавно представленный флагманский смартфон Galaxy S8 оснащен дисплеем, загнутым по боковым граням. Но в будущем Samsung может также выпустить дисплей, у которого будут закруглены все четыре грани.

По данным отчета Etnews, Samsung уже активно занимается разработкой дисплея, закругленного по четырем сторонам. Теоретически, такая разработка позволит создавать смартфоны, у которых более 98% лицевой поверхности занимает дисплей. Однако не следует ожидать появления таких устройств уже в скором времени. Согласно данным отчета, в настоящее время процесс ламинирования при производстве дисплеев такого типа имеет некоторые проблемы. Их нужно решить, прежде чем технология выйдет на рынок. Одной из таких проблем является неспособность фиксировать сенсорный ввод углами дисплеев с четырьмя закругленными гранями.

Также сообщается, что компания LG также занимается разработкой подобной технологии.

Источник: The Verge