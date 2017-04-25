Samsung и Qualcomm ведут переговоры о производстве процессора Snapdragon 845 для Galaxy S9

Совсем недавно состоялась презентация флагманского смартфона Galaxy S8, а компания Samsung уже активно готовится к созданию модели нового поколения — Galaxy S9. Как сообщает ресурс Aju Business Daily, Samsung Electronics и Qualcomm ведут переговоры относительно разработки процессора Snapdragon 845, который и станет основой флагмана 2018 года.

В настоящее время Samsung готовится приступить к массовому производству чипов по 10-нанометровому технологическому процессу следующего поколения. Нынешние процессоры Snapdragon 835 также производятся компанией Samsung по 10-нанометровому технопроцессу, но первого поколения. Предполагается, что даже без перехода на более тонкий техпроцесс, а лишь благодаря оптимизации технологии, в новых чипах удастся снизить уровень энергопотребления на 15% при одновременном повышении производительности на 10%.

Услуги по производству чипов по нормам 10-нанометрового технологического процесса также может предложить и компания TSMC. Предполагается, что именно она будет заниматься изготовлением всех процессоров Apple A11 для iPhone следующего поколения. Однако пока что нельзя сравнить, насколько равнозначными являются 10-нанометровых техпроцессы производства чипов у Samsung и TSMC.

Источник: gsmarena