Samsung инвестирует $7 млрд в фабрику по производству чипов памяти NAND в Китае

Компания Samsung намерена инвестировать около $7 млрд в фабрику по изготовлению чипов флэш-памяти NAND, расположенную в Китае.

Инвестиционные расходы будут распределены на 3 года. Средства планируется направить в развитие фабрики в городе Сиань. Это будет сделано с целью расширения производства в связи с постоянно увеличивающимся спросом на память NAND. Она применяется в большом перечне электронных устройств: смартфонах, подключенных решениях, картах памяти и др.

Компания Samsung является лидером рынка памяти NAND. В первом квартале этого года она выпустила около 41% всей продукции данного сегмента. На втором месте со значительным отставанием следует компания Toshiba, ей принадлежит 18% рынка. Также Samsung лидирует на рынке чипов памяти DRAM, где занимает около 44%.

Источник: bloomberg