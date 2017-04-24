Samsung начала испытывать проблемы с удовлетворением спроса на новые смартфоны Samsung Galaxy S8 / S8+
Компания Samsung, собравшая более 1 млн предварительных заказов на новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ на домашнем рынке в Южной Корее, вынуждена переносить сроки поставки уже заказанных устройств. Причина проста: спрос оказался выше предложения. Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.
Напомним, в Южной Корее предварительные заказы на смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus начали принимать 7 апреля. Первоначально обещали доставлять смартфоны в течение 11 дней с момента предзаказа. Но как только количество заявок превысило 1 млн, в компании обнаружили, что запасы смартфонов стали быстро истощаться: пока было продано лишь 400 тысяч штук. В итоге компания приняла решение сдвинуть крайний срок по предзаказам на 30 апреля.
В минувшую пятницу обе модели поступили в продажу в Южной Корее, так что образуется весьма странная ситуация: заранее предзаказавшие смартфоны клиенты рискуют получить их позднее, чем те, кто купил их после старта продаж в магазине.
Между тем, в сети уже есть сообщения о том, что некоторые цветовые варианты Samsung Galaxy S8/S8+ уже начали исчезать из магазинов. В частности, говорится о цветовых вариантах Midnight Black и Orchid Gray. Представитель Samsung утверждает, что такая ситуация возникла из-за того, что одни цвета оказались популярнее других. Отметим, что пока неясно, в каких именно странах возникла проблема, но покупателям нужно быть готовыми к тому, что возможно им придется подождать свой Galaxy S8/S8+ чуть дольше.
В Украине начало продаж Samsung Galaxy S8/S8+ намечено на 5 мая 2017 года, тогда как предзаказы будут продолжать принимать вплоть до 26 апреля с выдачей после 28 апреля.
Samsung рассчитывает продать в этом году до 60 млн смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, тогда как ожидания аналитиков гораздо ниже — 46 млн устройств.
Источник: Yonhap и Gizmochina
- Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus были представлены 29 марта. Устройства получили 5,8- и 6,2-дюймовые дисплеи с закругленными краями, которые занимают почти всю лицевую поверхность. Также аппараты содержат процессоры Snapdragon 835 и Samsung Exynos, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Особенностями флагманов Samsung 2017 года являются отказ от аппаратных кнопок на лицевой панели, использование сканера радужной оболочки глаза и специальной кнопки для вызова виртуального ассистента Bixby.
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- Цена смартфона Samsung Galaxy S8 в Украине начинается с отметки 24999 грн.