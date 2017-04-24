Samsung начала испытывать проблемы с удовлетворением спроса на новые смартфоны Samsung Galaxy S8 / S8+

Компания Samsung, собравшая более 1 млн предварительных заказов на новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ на домашнем рынке в Южной Корее, вынуждена переносить сроки поставки уже заказанных устройств. Причина проста: спрос оказался выше предложения. Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Напомним, в Южной Корее предварительные заказы на смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus начали принимать 7 апреля. Первоначально обещали доставлять смартфоны в течение 11 дней с момента предзаказа. Но как только количество заявок превысило 1 млн, в компании обнаружили, что запасы смартфонов стали быстро истощаться: пока было продано лишь 400 тысяч штук. В итоге компания приняла решение сдвинуть крайний срок по предзаказам на 30 апреля.

В минувшую пятницу обе модели поступили в продажу в Южной Корее, так что образуется весьма странная ситуация: заранее предзаказавшие смартфоны клиенты рискуют получить их позднее, чем те, кто купил их после старта продаж в магазине.

Между тем, в сети уже есть сообщения о том, что некоторые цветовые варианты Samsung Galaxy S8/S8+ уже начали исчезать из магазинов. В частности, говорится о цветовых вариантах Midnight Black и Orchid Gray. Представитель Samsung утверждает, что такая ситуация возникла из-за того, что одни цвета оказались популярнее других. Отметим, что пока неясно, в каких именно странах возникла проблема, но покупателям нужно быть готовыми к тому, что возможно им придется подождать свой Galaxy S8/S8+ чуть дольше.

В Украине начало продаж Samsung Galaxy S8/S8+ намечено на 5 мая 2017 года, тогда как предзаказы будут продолжать принимать вплоть до 26 апреля с выдачей после 28 апреля.

Samsung рассчитывает продать в этом году до 60 млн смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, тогда как ожидания аналитиков гораздо ниже — 46 млн устройств.

Источник: Yonhap и Gizmochina