Samsung начала обновлять свои устройства до Android 7.0 (список)
В начале этой недели компания Samsung начала распространять обновление с новой версией мобильной операционной системы Android 7.0 Nougat для своих флагманских смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge. Но она не намерена ограничиваться лишь двумя этими моделями.
Среди первых на получение обновления ОС до Android 7.0 могут рассчитывать владельцы следующих моделей смартфонов и планшетов:
- Galaxy S6
- Galaxy S6 Edge
- Galaxy S6 Edge Plus
- Galaxy Note 5
- Galaxy Tab A с S Pen
- Galaxy Tab S2 (LTE версия)
- Galaxy A3
- Galaxy A8
Компания Samsung заявляет, что намерена выпустить обновление прошивки с ОС Android 7.0 для указанных устройств «на протяжении первой половины текущего года». Более точные сроки пока не называются. Не исключено, что в дальнейшем перечень устройств, для которых планируется выпустить обновление Android 7.0 Nougat, будет расширен.
Источник: The Verge