Samsung начала обновлять свои устройства до Android 7.0 (список)

В начале этой недели компания Samsung начала распространять обновление с новой версией мобильной операционной системы Android 7.0 Nougat для своих флагманских смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge. Но она не намерена ограничиваться лишь двумя этими моделями.

Среди первых на получение обновления ОС до Android 7.0 могут рассчитывать владельцы следующих моделей смартфонов и планшетов:

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A с S Pen

Galaxy Tab S2 (LTE версия)

Galaxy A3

Galaxy A8

Компания Samsung заявляет, что намерена выпустить обновление прошивки с ОС Android 7.0 для указанных устройств «на протяжении первой половины текущего года». Более точные сроки пока не называются. Не исключено, что в дальнейшем перечень устройств, для которых планируется выпустить обновление Android 7.0 Nougat, будет расширен.

Источник: The Verge