Samsung обещает, что Galaxy Note8 предложит еще более совершенные и богатые мультимедийные возможности. Опубликовано фото с передними панелями Galaxy Note 8 и iPhone 8

Смартфон Samsung Galaxy Note8, который добавит новый цвет в нынешнюю палитру смартфонов южнокорейской компании, представят, как мы уже выяснили ранее, 23 августа. За оставшийся неполный месяц мы наверняка еще не раз услышим о новинке от инсайдеров, прежде чем ее представят окончательно. Но и сама Samsung не забывает подогревать аппетит поклонников линейки больших смартфонов Galaxy Note. Буквально на днях руководители южнокорейской компании пообещали, что Samsung Galaxy Note8 предложит более богатый набор мультимедийных возможностей и станет самым лучшим устройством для потребления мультимедийного контента.

«Линейка Galaxy Note, впервые запущенная в 2011 году, отличается рядом мультимедийных возможностей, включая большой экран и поддержку электронного пера S-Pen, — заявил представитель Samsung в рамках недавней пресс-конференции. — Новый Galaxy Note8 предложит еще более совершенные и богатые мультимедийные возможности».

К сожалению, Samsung не стала конкретизировать, что именно предложит Galaxy Note8 в части работы с мультимедийным контентом.

Между тем, в социальной сети Weibo опубликовали снимок, на котором, по утверждению автора, запечатлены лицевые панели смартфонов Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 с экранами диагональю 6,3 и 5,8 дюйма соответственно. Напомним, модели Samsung Galaxy Note8 приписывают дизайн Samsung Galaxy S8 и экран Infinity Display с тонкими рамками и соотношением сторон 18,5:9, тогда как iPhone 8, по предварительным данным, получит небольшую 4-мм рамку по периметру дисплея с небольшой выемкой в верхней части под фронтальную камеру и другие компоненты.

Источник: gsmarena и Weibo