Samsung обошла Intel по продажам чипов во втором квартале 2017 года – впервые за четверть века

По данным отчёта IC Insights, во втором квартале 2017 года компания Samsung фактически обошла Intel по доходу от продаж полупроводниковой продукции.

Intel была лидером рынка полупроводников около четверти века благодаря доминированию архитектуры x86. Соответствующие процессоры использовались в большом перечне компьютерной техники. Кроме того, Intel выпускает множество других чипов, использующихся в различных устройствах – от сетевого оборудования до термостатов. Но в последнее время на рынке компьютеров наблюдается продолжительный спад, а рынок мобильных устройств, напротив, демонстрирует стремительный рост. Таким образом, благодаря выпуску большого количества мобильных процессоров на базе архитектуры ARM, чипов памяти, чипов флэш-памяти и ряда других чипов компания Samsung и смогла вырваться в лидеры по итогам второго квартала. К тому же, сложилась благоприятная для Samsung ситуация, и цены на память NAND и DRAM выросли.

Если нынешняя тенденция на рынке сохранится, то по итогам всего 2017 года Samsung также окажется лидером рынка. Но абсолютной уверенности в этом нет. Согласно прогнозу IC Insights, далее в этом году цены на чипы памяти NAND и DRAM снизятся, что негативно скажется на сумме дохода, получаемого Samsung от выпуска полупроводниковой продукции. В таком случае лидирование во втором квартале может оказаться лишь единичным случаем.

Источник: techpowerup