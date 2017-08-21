Samsung опубликовала два новых рекламных ролика Galaxy Note8

Samsung продолжает активно рекламировать флагманский смартфон Galaxy Note8, который официально представят уже в эту среду, 23 августа. На официальном канале корейского подразделения SamsungMobileKorea вышло два новых рекламных видеоролика о новинке, причем понять, что в данном случае хочет донести компания, можно и без знания корейского языка.

Первый ролик демонстрирует возможностей сдвоенной основной камеры Samsung Galaxy Note8, в частности, фокусировка на отдельном предмете или объекте с одновременным художественным размытием фона (эффект боке) и съемку с зумом. Как мы уже знаем по предыдущим утечкам, сдвоенная камера Samsung Galaxy Note8 включает основной цветной фотомодуль разрешением 12 Мп с системой автофокусировки Dual Pixel и дополнительный модуль разрешением 13 Мп с телеобъективом, обеспечивающий двукратное оптическое приближение без потери качества. Причем оба модуля получат систему оптической стабилизации изображения.

Второе рекламное видео намекает на то, как будущие владельцы Samsung Galaxy Note8 смогут легко и удобно использовать входящее в комплект поставки смартфона электронного перо S-Pen для создания набросков и заметок. Как мы недавно узнали из рекламной брошюры, чувствительное к силе нажатия перо InteExpert S-Pen будет ощущаться в работе столь же естественно, как карандаш, ручка или кисть. Сделанными с помощью S-Pen набросками можно будет делиться в виде анимированных картинок в формате GIF, а режим Screen-off позволит отображать заметки на экране с отключенной подсветкой.

Предзаказы на Samsung Galaxy Note8, как ожидается, откроются уже на следующий день после анонса, а фактические продажи начнутся 15 сентября. Слухи указывают, что новая модель будет самой дорогой в истории линейки – в Китае базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в $941.

Источник: gizmochina