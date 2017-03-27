Samsung отказывается от идеи разделения на две компании и сосредоточится на продвижении смартфонов Galaxy S8

Как сообщает ресурс CDR info, Samsung решила отказаться от планов по разделению компании на две части, и вместо этого намерена сосредоточиться на продвижении новых флагманских смартфонов Galaxy S8, которые будут представлены уже в среду, 29 марта. Соответствующее решение было принято в минувшую пятницу на ежегодном общем собрании акционеров.

После фиаско Galaxy Note7 несколько крупнейших акционеров выступило с предложением разделить Samsung Electronics на холдинг и управляющую компанию. Тогда сообщалось, что этим шагом компания сможет существенно улучшить внутреннюю структуру и повысить эффективность работы.

Выступая на собрании вице-президент и генеральный директор Samsung Electronics Квон О Хьюн отметил, что после тщательного изучения всех правовых и налоговых аспектов вопроса совет директоров обнаружил «некоторые негативные последствия» разделения. Как отмечается, различные бизнес-единицы группы компаний Samsung тесно связаны между собой. Говоря точнее, компании владеют акциями друг друга, что позволяет семье Ли держать под контролем всю бизнес-империю. Вместе с тем, новый комитет по управлению деятельностью компании будет создан к концу апреля нынешнего года, как и было обещано ранее.

Источник: CDR info