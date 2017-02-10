Samsung планирует начать мелкосерийную сборку своего первого гибкого смартфона уже в 4 квартале 2017 года и перейти к массовому производству во второй половине 2018 года

Ведущие производители смартфонов уже несколько лет работают над концептами гибких смартфонов, но похоже именно Samsung станет первой компанией, которая выведет такую модель на реальный рынок. По крайней мере так считают всезнающие тайваньские поставщики комплектующих для смартфонов, более того, называют конкретные сроки начала производства гибкого смартфона Samsung — четвертый квартал текущего года.

В пользу этой версии говорит то, что Samsung собирается привезти прототип гибкого телефона на MWC 2017, чтобы услышать оценку продукта от независимых телеком-экспертов и успеть внести необходимые доработки до начала массового производства. На данный момент более-менее точно известно только то, что смартфон будет оснащаться гибким AMOLED-дисплеем, остальные характеристики аппарата не всплывали даже в результате утечек.

Отметим, что говоря о четвертом квартале 2017 года, представители цепочки поставщиков имеют в виду мелкосерийное производство гибкого смартфона. Массовое производство модели нового формата начнется не ранее второй половины 2018 года, так как Samsung пока не достиг требуемых в таких случаях качества специального гибкого пластика (polyimide-based plastic).

Источник: Phone Arena