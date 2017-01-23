Samsung поделилась результатами расследования проблем с Galaxy Note7. Аккумуляторы первой и второй партии имели разные дефекты

Как и было обещано, сегодня компания Samsung провела специальную пресс-конференцию, посвященную подведению итогам расследования проблемы с Galaxy Note7, из-за которой смартфон был отозван из продажи.

Итак, появившаяся накануне информация касательно того, что проблема заключалась и в первом и во втором случае после возобновления продаж заключалась в аккумуляторах, полностью подтвердилась. Однако смартфоны из первой партии и исправленные Galaxy Note7 из второй партии имели различные аккумуляторные проблемы. Чтобы были понятнее, в Samsung аккумуляторы из первой партии обозначили английской буквой A, а второй – буквой B. Если коротко, в случае c аккумуляторомb A проблемы вызваны недочетами в конструкции – в правом верхнем углу аккумулятора был дефект, приводящий к деформации электродов и последующему короткому замыканию вследствие нарушения изоляционного слоя между электродами, а в случае с аккумуляторами B проблема была обусловлена дефектами на производстве, к которым привела спешка из-за сверхвысокого спроса. Инфографика ниже должна снять оставшиеся вопросы.

В ходе проведения масштабного расследования, в котором участвовали 700 различных специалистов, было проверено более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов.

«Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации», — отметили в Samsung.

В компании отмечают, что результаты проведенного ею расследования были подтверждены тремя независимыми экспертными лабораториями: UL, Exponent и TUV Rheinland. В первом случае проблему удалось обнаружить при помощи специального теста с использованием рентгеновских лучей, тогда как выявлению причины в случае с экземплярами второй партии предшествовала тщательная разборка. К сожалению, эти тесты не являются частью стандартной процедуры проверки качества продукции. Но теперь компания ввела новые процедуры по контролю качества устройств. Среди них — «многоуровневый протокол безопасности» и программа проверки элементов питания всех устройств компании, состоящая из восьми тестов (изображение ниже).

Вопросы о том, если ли связь между проблемами с Note 7 и желанием выпустить Galaxy Note7 раньше iPhone 7 и будет ли продолжен выпуск смартфонов линейки Note, представители компании оставили без ответов.

Глава мобильного подразделения Samsung Electronics Ди Джей Кох заявил, что ситуация с Galaxy Note7 стала для него «болезненным кризисом», добавив, что это худшее, случившееся с ним за все 33 года в компании. Он также отметил, что грядущей флагман Galaxy S8 и все новые устройства 2017 года выпуска будут обновленную процедуру проверки качества.

Источник: gsmarena и Samsung