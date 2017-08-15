Samsung подготовила к выпуску водонепроницаемый фитнес-трекер Gear Fit2 Pro

Как сообщают осведомлённые источники, в скором времени компания Samsung намерена представить новую модель фитнес-трекера Gear Fit2 Pro.

Согласно имеющейся информации, новинка является водонепроницаемой и выдерживает погружение в воду на глубину до 50 метров. Таким образом, с трекером можно плавать и отслеживать время. Устройство может синхронизировать данные с приложением Speedo On. Нынешняя версия Gear Fit2 не обладает такой защитой от воды. Также сообщается, что новая модель содержит встроенный модуль GPS и поддерживает возможность воспроизведения музыки со Spotify без интернет-подключения. Устройство совместимо с мобильными устройствами на базе операционных систем iOS и Android. Покупателям будет предложена премиум подписка на цифровую фитнес-платформу Under Armour. Вместе с тем, был обновлён дизайн застёжки, благодаря чему она стала более функциональной.

Предполагается, что официальная презентация фитнес-трекера Samsung Gear Fit2 Pro состоится 23 августа во время проведения мероприятия Unpacked.

Источник: The Verge