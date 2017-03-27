Samsung подтвердила выпуск восстановленных смартфонов Galaxy Note7, но те, скорее всего, будут называться иначе

Samsung подтвердила выпуск восстановленных смартфонов Galaxy Note7, но те, скорее всего, будут называться иначе

Уже послезавтра Samsung проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8, а сегодня компания сделала весьма неожиданное заявление, связанное с утилизацией отозванных смартфонов Samsung Galaxy Note7. Появившиеся в прошлом месяце слухи о выпуске восстановленных смартфонов Galaxy Note7 получили официальное подтверждение.

На самом деле план состоит из трех частей. Помимо продажи восстановленных устройств «там, где это будет возможно» в нем есть еще два пункта: повторное использование исправных компонентов (фотомодули и различные микросхемы) и извлечение драгоценных металлов при содействии «экологически-дружественных» сторонних компаний.

Нынешнее заявление свидетельствует о том, что изначальные планы производителя относительно отозванных Samsung Galaxy Note7, которые подразумевали полную утилизацию без восстановления с целью повторной продажи, изменились кардинальным образом. Говоря точнее, позиция южнокорейского гиганта изменилась на противоположную. И теперь Samsung говорит о сотрудничестве с местными регуляторами и сотовыми операторами для начала продаж восстановленных смартфонов Galaxy Note7, которыым приписывают аккумуляторы меньшей емкости (3000-3200 мА•ч – вместо первоначальных 3500 мА•ч). Список стран, в которых появятся восстановленные Samsung Galaxy Note7, пока не определен, поскольку компания еще не получила соответствующие разрешения от местных регуляторов.

В официальном заявлении говорится, что «цель выпуска восстановленных Samsung Galaxy Note7 заключается исключительно в уменьшении и минимизации любого негативного воздействия на окружающую среду». Производитель также намекнул, что в конечном итоге восстановленные Samsung Galaxy Note7 могут выйти на рынок под другим именем. Подробные сведения об устройстве – его имя, технические спецификации и цены – обещают сообщить в день его выпуска. Но уже сейчас говорится, что в США восстановленные Galaxy Note7 продаваться не будут.

Не лишним тут будет вспомнить, как во время пресс-конференции Samsung на MWC 2017 представитель «Гринпис», самой известной организации, выступающей за бережное отношение к погибающему животному и растительному миру планеты, вышел на ступеньки сцены с плакатом, на котором было написано «#Galaxy Note 7. Rethink, Reuse, Recycle».

Ранее было объявлено, что причиной возгораний Samsung Galaxy Note7 стали аккумуляторы.

Источник: The Verge

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