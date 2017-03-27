Samsung подтвердила выпуск восстановленных смартфонов Galaxy Note7, но те, скорее всего, будут называться иначе

Уже послезавтра Samsung проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8, а сегодня компания сделала весьма неожиданное заявление, связанное с утилизацией отозванных смартфонов Samsung Galaxy Note7. Появившиеся в прошлом месяце слухи о выпуске восстановленных смартфонов Galaxy Note7 получили официальное подтверждение.

На самом деле план состоит из трех частей. Помимо продажи восстановленных устройств «там, где это будет возможно» в нем есть еще два пункта: повторное использование исправных компонентов (фотомодули и различные микросхемы) и извлечение драгоценных металлов при содействии «экологически-дружественных» сторонних компаний.

Нынешнее заявление свидетельствует о том, что изначальные планы производителя относительно отозванных Samsung Galaxy Note7, которые подразумевали полную утилизацию без восстановления с целью повторной продажи, изменились кардинальным образом. Говоря точнее, позиция южнокорейского гиганта изменилась на противоположную. И теперь Samsung говорит о сотрудничестве с местными регуляторами и сотовыми операторами для начала продаж восстановленных смартфонов Galaxy Note7, которыым приписывают аккумуляторы меньшей емкости (3000-3200 мА•ч – вместо первоначальных 3500 мА•ч). Список стран, в которых появятся восстановленные Samsung Galaxy Note7, пока не определен, поскольку компания еще не получила соответствующие разрешения от местных регуляторов.

В официальном заявлении говорится, что «цель выпуска восстановленных Samsung Galaxy Note7 заключается исключительно в уменьшении и минимизации любого негативного воздействия на окружающую среду». Производитель также намекнул, что в конечном итоге восстановленные Samsung Galaxy Note7 могут выйти на рынок под другим именем. Подробные сведения об устройстве – его имя, технические спецификации и цены – обещают сообщить в день его выпуска. Но уже сейчас говорится, что в США восстановленные Galaxy Note7 продаваться не будут.

Не лишним тут будет вспомнить, как во время пресс-конференции Samsung на MWC 2017 представитель «Гринпис», самой известной организации, выступающей за бережное отношение к погибающему животному и растительному миру планеты, вышел на ступеньки сцены с плакатом, на котором было написано «#Galaxy Note 7. Rethink, Reuse, Recycle».

Ранее было объявлено, что причиной возгораний Samsung Galaxy Note7 стали аккумуляторы.

Источник: The Verge