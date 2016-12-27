Samsung покажет на CES 2017 решения для ухода за кожей и детский гаджет, разработанные силами Creative Lab

К выставке CES 2017 компания Samsung подготовила несколько новых проектов, которые были разработаны в недрах подразделения Creative Lab.

Tag+ представляет собой детский гаджет, входящий в комплект игрушек. Фактически, это кнопка, которая может вызывать различные действия в сопутствующем мобильном приложении в ответ на различные варианты активности. Например, короткое нажатие кнопки вызывает на дисплей планшета или смартфона инструкцию к игрушке или другой связанный контент. Длительное нажатие на кнопку позволяет поделиться фотографией игрушки с другими детьми. Встряхнув устройство, можно найти детей с похожими игрушками и играть с ними онлайн через экран планшета. Наконец, касанием двух устройств Tag+ можно создавать комбинации игрушек.

S-Skin – это потребительское устройство, призванное обеспечить уход за кожей. Оно определяет тип кожи пользователя, условия окружающей среды, а затем передаёт собранные данные на смартфон. На основании этих сведений предлагаются решения по уходу за кожей с применением специальных косметических средств, глубоко проникающих в кожу. Также устройство содержит LED излучатели света с различной длиной волны, оказывающие позитивное влияние на кожу.

Lumini является ещё одним инструментом для ухода за кожей. Оно делает фотографию лица пользователя и анализирует снимок при помощи специальных алгоритмов. Затем сведения передаются на смартфон, где специальное приложение предлагает рекомендации по уходу за кожей с применением различных косметических средств. Эти рекомендации включают также советы специалистов в сферах дерматологии и ухода за кожей.

Эти и пять других проектов Samsung Creative Lab будут демонстрироваться в рамках проведения выставки потребительской электроники CES 2017.

Источник: Samsung