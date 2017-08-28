Samsung покажет на IFA 2017 несколько профессиональных мониторов и 49-дюймовую QLED модель

Компания Samsung анонсировала выпуск трёх новых профессиональных мониторов. Они предназначены для применения пользователями, которые занимаются обработкой цифрового контента. Данные модели будут демонстрироваться во время проведения выставки IFA 2017.

Среди новинок представлены 34-дюймовый монитор с изогнутым дисплеем CH89 (разрешение 3440х1440 точек), 27-дюймовая модель с изогнутым дисплеем CH80 (разрешение 1920х1080 точек) и модель SH85 с плоским дисплеем. Последнее устройство доступно в двух модификациях с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов при одинаковом разрешении 2560х1440 точек. Кривизна поверхности дисплея в изогнутых моделях составляет 1800R. Дизайн устройств предусматривает почти полное отсутствие рамок с трёх сторон. Подставка позволяет регулировать высоту, поворот и наклон плоскости дисплея.

Все мониторы оснащены интерфейсами USB Type C, которые позволяют передавать данные, сигнал Display Port и энергию при помощи единого подключения. В моделях CH80 и SH85 дополнительно реализована технология DP Out Daisy Chain. Она позволяет расширить текущий рабочий стол на дополнительный монитор или группу мониторов при помощи единого соединения DP. Таким образом, отпадает необходимость синхронизации каждого монитора с компьютером или другим источником сигнала. Дополнительное ПО Samsung Easy Setting Box позволяет выбирать различные настройки разделения экрана с различными опциями оптимизации. Отдельно упоминается о поддержке функций Samsung Flicker Free и Eye Saver, которые призваны снизить нагрузку на глаза при длительной работе.

Вместе с тем, компания Samsung покажет на выставке IFA 2017 и другие мониторы. Так, будет демонстрироваться модель CHG90 на базе технологии QLED с поддержкой HDR. Она имеет диагональ экрана 49 дюймов и может заменить два 27-дюймовых монитора. В данном случае также применяется ПО Easy Setting Box для оптимизации использования доступного рабочего пространства, а функция Picture-by-Picture позволяет подключать различные источники сигнала и одновременно просматривать различную информацию. Из проводных интерфейсов доступны DP, Mini-DP, HDMI и USB.

Источник: cdrinfo