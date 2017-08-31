Samsung покажет на IFA 2017 свои новые телевизоры и передовые дисплейные технологии

Компания Samsung подготовила к выставке IFA 2017 несколько новых моделей телевизоров.

Так, на выставке демонстрируются новые плоские телевизоры Q8F на базе технологии QLED, оснащённые 55- и 65-дюймовыми дисплеями. Эти модели представляют собой аналоги устройств серии Q8C, которые содержат изогнутые дисплеи. Теперь линейка Samsung QLED TV в Европе включает 14 моделей в рамках серий Q9, Q8 и Q7. Пользователи могут выбрать наиболее подходящие им устройств – с диагональю экрана от 49 до 88 дюймов, с плоским (8 моделей) или изогнутым (6 моделей) дисплеем. Как отмечает производитель, технология квантовых точек обеспечивает наиболее точную цветопередачу, независимо от уровня яркости сцены. Такие устройства оснащены прозрачным оптическим кабелем толщиной всего 1,8 мм и системой No Gap Wall, благодаря чему не создают путаницы проводов и могут устанавливаться прямо на стену.

Также представлена 43-дюймовая версия телевизора The Frame, который «объединяет технологии и искусство». Благодаря своему дизайну она может выполнять роль элемента декора. А благодаря режиму Art Mode телевизор становится похожим на картину, он может выводить изображения произведений искусства или личных фотографий пользователя. Через магазин Art Store пользователь сможет получить доступ к изображениям около 1000 известных произведений из известных галерей и музеев.

Новые модели телевизоров серии Q8F поступят в продажу в Европе сразу же после выставки IFA 2017 по рекомендованной розничной цене €2599 за 55-дюймовую модель и €3599 за 65-дюймовую версию. Телевизор The Frame с диагональю экрана 43 дюйма можно будет купить в октябре по цене €1499.

Также отмечается, что компания Samsung намерена продемонстрировать свои дисплейные технологии в сфере QLED и HDR10+ в рамках проведения QLED and HDR10 Summit, который будет проходить 1 сентября как часть выставки IFA 2017.

Технология HDR10+ обеспечивает высокое качество изображения для дисплеев с яркостью, цветом и контрастом, автоматически оптимизированными для каждой сцены. На саммите будет рассказано о том, как с динамическим отображением HDR10+ каждая сцена индивидуально дополняется яркими визуальными эффектами и цветами. Также во время проведения саммита планируется рассказать о партнёрстве 20th Century Fox и Panasonic Corporation с целью продвижения HDR10+. Об этом альянсе мы рассказывали в одном из предыдущих материалов.

Источник: Samsung